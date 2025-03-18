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Росіяни завдали подвійного удару по навчальному закладу на Харківщині, сталася пожежа

Росіяни завдали подвійного удару по навчальному закладу на Харківщині, сталася пожежа

Протягом доби окупанти завдавали ударів по Чугуївському, Берестинському, Ізюмському, Богодухівському та Куп’янському районах Харківської області. Внаслідок удару FPV-дрона постраждала жінка.  

Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

23:12, селище Печеніги, Чугуївський район: внаслідок удару двома БпЛА «шахед» сталося загоряння даху навчального закладу та спортивного залу на площі 62 кв. м.

22:50, село Іванівське, Берестинський район: внаслідок обстрілу горіла трава та чагарники на площі 2,5 га.

17:30, село Маліївка, Ізюмський район: внаслідок обстрілу, попередньо, РСЗВ, пошкоджено приватний житловий будинок.

17:00, селище Приколотне, Куп’янський район: влучання БпЛА на територію цивільного підприємства. Без постраждалих та пошкоджень.

16:45, село Рясне, Богодухівський район: внаслідок удару FPV-дроном постраждала жінка.

16:15, селище Золочів, Богодухівський район: внаслідок удару КАБом по території цивільного підприємства було пошкоджено промислове обладнання.

15:50, селище Золочів, Богодухівський район: внаслідок удару КАБом зафіксовано пошкодження приватного житлового будинку.

Агентство Телевидения Новости

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