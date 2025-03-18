Росіяни завдали подвійного удару по навчальному закладу на Харківщині, сталася пожежа

Протягом доби окупанти завдавали ударів по Чугуївському, Берестинському, Ізюмському, Богодухівському та Куп’янському районах Харківської області. Внаслідок удару FPV-дрона постраждала жінка.

Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

23:12, селище Печеніги, Чугуївський район: внаслідок удару двома БпЛА «шахед» сталося загоряння даху навчального закладу та спортивного залу на площі 62 кв. м.

22:50, село Іванівське, Берестинський район: внаслідок обстрілу горіла трава та чагарники на площі 2,5 га.

17:30, село Маліївка, Ізюмський район: внаслідок обстрілу, попередньо, РСЗВ, пошкоджено приватний житловий будинок.

17:00, селище Приколотне, Куп’янський район: влучання БпЛА на територію цивільного підприємства. Без постраждалих та пошкоджень.

16:45, село Рясне, Богодухівський район: внаслідок удару FPV-дроном постраждала жінка.

16:15, селище Золочів, Богодухівський район: внаслідок удару КАБом по території цивільного підприємства було пошкоджено промислове обладнання.

15:50, селище Золочів, Богодухівський район: внаслідок удару КАБом зафіксовано пошкодження приватного житлового будинку.

Агентство Телевидения Новости