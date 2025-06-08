росіяни завезуть у вересні на ТОТ “вчителів сімейних цінностей” для захоплених шкіл
росіяни вже готуються до нового навчального року у захоплених українських школах і планують завезти з рф гастролерів для промивання мізків дітям на тимчасово окупованих територіях.
Так звані вчителі викладатимуть «традиційні сімейні цінності» — тобто кремлівську пропаганду. На ТОТ прибудуть близько 100 пропагандистів, які готуватимуть місцевих колаборантів до викладання цього «предмету».
Водночас кремлівська еліта на чолі з путіним регулярно зраджувала своїм дружинам і має кілька офіційно визнаних партнерів. Тож що в рф вважається «традиційним» — питання риторичне.
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Джерело: https://t.me/sprotyv_official/7094