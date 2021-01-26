Росіянка везла додому приціл до снайперської гвинтівки

Прикордонники Харківського загону спільно з представниками митниці виявили приціл до снайперської гвинтівки.

Його, намагалася незаконно перемістити через кордон громадянка РФ, 1982 року народження. Вона прямувала до Росії автомобілем марки Daewoo. Планам іноземної громадянки завадив службовий собака прикордонників, який під час огляду автівки вказав на сумку іноземки. Оглянувши валізу правоохоронці виявили в ній оптичний приціл ПСО-1 до снайперської гвинтівки Драгунова.

Даний предмет входить до списку товарів військового призначення, міжнародні передачі яких підлягають державному контролю.

Зі слів іноземної громадянки, приціл належав її покійному батьку, а везла вона його своєму чоловікові, який займається полюванням.

Для прийняття подальшого правового рішення приціл передали співробітникам Національної поліції. Триває експертиза.

Источник: dpsu.gov.ua

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