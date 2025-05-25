російські окупанти "посилили" засіб терору України: як змінилися характеристики й тактика застосування Shahed-136

Цього тижня через ЗМІ розлетілася інформація про те, що дрони-камікадзе Shahed-136 стали комплектуватися посиленою бойовою частиною. Але це далеко не єдина зміна, якої зазнали ці засоби терору проти України.

Дивно, що наші ЗМІ почали тільки тепер звертати увагу на те, що російські окупаційні війська вдосконалили бойову частину для Shahed-136 до маси в 90 кг вибухової речовини, хоча про це було відомо ще в січні цього року (ще раніше їхня потужність становила 50 кг ВР). І з березня по травень нальоти "посилених" дронів-камікадзе тільки збільшувалися – у міру нарощування виробництва їх саме в цій модифікації.

Хоча тут немає якогось феноменального ривка в технологічному процесі: домоглися вони цього результату банальним зменшенням розмірів і маси паливного бака, що й дало змогу збільшити бойову частину.

Як вибухову речовину застосовують класичну суміш: тротил і флегматизований гексоген, але з додаванням порошкової суміші гідридів металів, що дає змогу значно посилити займистий ефект і каталізувати на місці прильоту сильні пожежі.

Потужність ударного дрона збільшилася, а ось дальність польоту навпаки – зменшилася і тепер ці "посилені" Shahed-136 мають обмеження щодо польоту в повітряному просторі України.

Однак це не єдині удосконалення, яких із 2022 року зазнали іранські Shahed-136 у процесі експлуатації росіянами. Але зміни стосуються не тільки характеристик дронів-камікадзе, а й тактики їхнього застосування.

ТТХ

Починаючи з перших днів застосування Shahed-136 у серпні 2022 року (причому, саме по Одесі), РОВ постійно намагаються покращити цей засіб терору внесенням змін та вдосконаленням його технічної компоненти.

Зокрема, першим етапом доопрацювання іранських дронів стали спроби додати блоки ГЛОНАСС, розширюючи тим самим зону застосування і підвищуючи точність Shahed-136. Командування РОВ було незадоволене наявним на той час розкидом за точністю, що і намагалося оперативно виправити.

Потім, із настанням холодів, виникла гостра потреба в доопрацюванні паливної системи, низки вузлів, особливо чутливих до низьких температур. Тендітні вузли замінили на більш надійні елементи.

У 2023 році російські виробники значно доопрацювали фюзеляж для Shahed-136, переглянувши концепцію його міцності, що реалізується за принципом сот. Окрім того, продовжилися спроби замінити іноземну систему управління, знизивши тим самим залежність від контрабанди, шляхом застосування російських блоків управління польотом B-101 і навігаційних модулів "Комета" в комплексі з блоком супутникової навігації "Б-105". Раніше ці блоки застосовувалися для БПЛА "Орлан-10", "Форпост-П" тощо.

російські фахівці продовжують спроби вдосконалення дронів-камікадзе і в питаннях забезпечення стабільного зв'язку та управління, а також підвищення точності. І часом траплялися версії Shahed-136 зі встановленими на них станціями Starlink.

Окрім того, росіяни постійно експериментували з бойовими частинами Shahed-136, намагаючись підвищити як їхню потужність, так і уражаючий ефект. І протягом останніх трьох років російські окупанти намагалися застосовувати бойові частини з більшим наповненням осколкових елементів (шрапнеллю – для підвищення уражаючого осколкового ефекту). Також перейнялися встановленням термобаричних БЧ, запального типу тощо. Але зупинилися, як ми можемо бачити, на розвитку класичної осколково-фугасної (ОФ) бойової частини з підвищеним ефектом займання.

Також варто зазначити, що практично всі нові БЧ, зокрема й термобаричні, перші випробування проходили під час нальотів на Одесу й область. З огляду на те, що найчастіше саме в цьому регіоні вперше застосовують як вдосконалені засоби ураження, так і абсолютно нові, створюється враження, що він для РОВ як випробувальний полігон.

Але не тільки в підвищенні характеристик і постійному вдосконаленні іранських дронів Shahed-136 росіянами полягає небезпека.

Тактика застосування

Якщо раніше командування РОВ не дуже багато уваги приділяло тактиці застосування "Шахедів", то починаючи з 2025 року практично кожен наліт – це нова польотна схема зі своєю специфікою, причому в питаннях як формування груп, маршрутів, так і висот.

Протягом першого півріччя ми могли спостерігати найрізноманітніші тактики застосування Shahed-136 противником, але найнебезпечнішою виявилася та, коли вони стали атакувати з понад 2000 метрів. На такій висоті дрон-камікадзе ставав недоступним для мобільних вогневих груп, що мали на озброєнні звичайне стрілецьке озброєння на рівні кулеметів ДШК і Browning M2. За наявності ПЗРК, звісно, вони мали можливість перехопити "Шахед", але в основній масі такі висоти дозволяли дронам проходити пости МВГ.

Перші експерименти РОВ з нальотами на таких висотах показали, що при пікіруванні з 2-2,5 кілометрів катастрофічно падає точність і наліт являє собою невибірковий терор без можливості завдавання хоч трохи точних ударів. І дуже швидко ворог переналаштував послідовність нальотів на фазу зниження з 2,5 км до 500 метрів, стабілізацію планера і тільки після цього пікірування.

Останній варіант став особливо небезпечним рішенням, оскільки він давав змогу більшій частині "Шахедів" не тільки безперешкодно проходити мобільні групи, а й завдавати відносно точних ударів після стабілізації польоту на висоті 500 метрів.

Така тактика вкотре актуалізувала ракетні засоби перехоплення, зенітні установки з можливістю перехоплення цілей на висотах 2-2,5 км, а також повітряні засоби – такі, як легкі ударні гелікоптери, турбогвинтова штурмова авіація та інші.

Своєю чергою РОВ регулярно змінюють тактику застосування дронів-камікадзе, а тому для високоефективної протидії їм необхідно застосовувати більш адаптивні засоби перехоплення, до яких, як би багатьом критикам цієї ідеї не подобалося, але належить саме легка авіація, що працює завжди однаково ефективно.

Проблема в тому, що в Україні таких мобільних повітряних груп перехоплення лічені одиниці, а не повноцінні групи.

Висновки

російські окупанти постійно зайняті вдосконаленням своїх Shahed-136 і домоглися на цьому терені значних результатів – у питанні як підвищення ТТХ, так і тактики застосування.

Своєю чергою перед Україною постає питання не тільки здешевлення засобів перехоплення "Шахедів", виробництво яких із часом буде тільки збільшуватися, а й підвищення адаптивності, пристосованості наших засобів перехоплення до постійно мінливих реалій застосування ворожих дронів-камікадзе.

Крім усього іншого, є засоби, які є базовою протидією дроновому терору, і це – РЕБ. Але в той час як низка міст в Україні вже мають такий базовий захист, а деякі тільки його вибудовують, інші, які є справжніми випробувальними полігонами для РОВ, як і раніше, не мають навіть початкового рівня прикриття РЕБ. Але ж у комплексі всіх засобів протиповітряної оборони РЕБ – це фундамент, на якому будується вся інша система. Але найпростіші та дієві методи організації структури ППО або ігнорують, або намагаються їх замінити чимось "сучасним", але часто ситуативним, одноденним.

Те, що вчора здавалося сучасним і доречним, уже сьогодні може не працювати. А тому часом потрібно робити вибір на користь не дешевого методу перехоплення, а такого, який працює практично завжди. В іншому разі ворог завжди зможе обійти навіть найкреативніше рішення, лише змінивши тактику застосування або встановивши новий блок, який повністю нівелює потуги протидії та перехоплення.

Джерело: obozrevatel.com

Автор: Олександр Коваленко

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