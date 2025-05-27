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російські спецслужби вербують українців за кордоном через церкви - розвідка

російські спецслужби вербують українців за кордоном через церкви - розвідка

Агенти російських спецслужб можуть вербувати українців, які виїхали за кордон, у церквах.

Про це повідомив в інтерв’ю Укрінформу голова Служби зовнішньої розвідки Олег Іващенко.

"Частина із 6,5 млн українців, які у зв’язку з війною виїхали за кордон, підпадає під вплив російської церкви. російські попи – уже не просто попи, це агенти. Вони поїхали в Європу на завдання. Під прикриттям їх Служби зовнішньої розвідки чи ФСБ", - сказав він.

Іващенко зауважив, що є конкретний випадок в одній із країн Північної Європи.

"Особливості полягають у тому, що місцевим парафіянам держава виділяє певні кошти на церкву. А піп ці гроші перекидає на українські окуповані території. Підтримує наших ворогів", - зазначив очільник зовнішньої розвідки.

Він уточнив, що у церкві священник "не говорить прямо іти шпигувати, він навіює".

Щодо того, чи можуть українців за кордоном вербувати у церкві, Іващенко сказав: "Саме так. Люди виїхали – в Польщу, Німеччину, Італію, Чорногорію – хто куди. А там теж росіяни".

За його словами, якщо в Україні громадян від впливу російських спецслужб у церкві оберігає Служба безпеки, то люди, які виїхали за кордон, не захищені, вони під законами тієї країни, куди виїхали.

"І це проблема, бо їх можуть вербувати, впливати на них, використовувати", – додав Іващенко.

Як повідомлялося, 29 квітня 2025 року Головне управління розвідки Міноборони повідомляло, що рф визначила нових представників російської православної церкви, які будуть відповідальними за просування ідей "русского мира" в Україні.

Джерело: ukrinform.ua

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