Російська «Молнія» влучила по АЗС у Харкові, постраждав працівник станції
Сьогодні, 4 червня близько 10:45, ударний безпілотник влучив по території АЗС у Київському районі Харкова.
Про це повідомили в Харківській обласній прокуратурі.
Дістав поранення 58-річний чоловік. Потерпілого доставили до лікарні.
За попередніми даними, ворог застосував БпЛА «Молнія».
Як повідомляв мер Харкова Ігор Терехов, під ударом опинилася заправка на виїзді з міста у бік окружної.
«Обійшлося без загоряння. Є один постраждалий. Працівник АЗС отримав поранення ноги», – написав Терехов.
За процесуального керівництва Київської окружної прокуратури м. Харкова розпочато досудове розслідування за фактом вчинення воєнного злочину (ч. 1 ст. 438 КК України).