Російська «Молнія» влучила по АЗС у Харкові, постраждав працівник станції

Сьогодні, 4 червня близько 10:45, ударний безпілотник влучив по території АЗС у Київському районі Харкова.

Про це повідомили в Харківській обласній прокуратурі.

Дістав поранення 58-річний чоловік. Потерпілого доставили до лікарні.

За попередніми даними, ворог застосував БпЛА «Молнія».

Як повідомляв мер Харкова Ігор Терехов, під ударом опинилася заправка на виїзді з міста у бік окружної.

«Обійшлося без загоряння. Є один постраждалий. Працівник АЗС отримав поранення ноги», – написав Терехов.

За процесуального керівництва Київської окружної прокуратури м. Харкова розпочато досудове розслідування за фактом вчинення воєнного злочину (ч. 1 ст. 438 КК України).

Агентство Телевидения Новости