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російська пропаганда знову витягла методички щодо «звірств ЗСУ» на курщині

російська пропаганда знову витягла методички щодо «звірств ЗСУ» на курщині

Тему «воєнних злочинів» ЗСУ на курщині зараз активно розкручують на пропагандистських ресурсах, які буквально змагаються в тому, хто і скільки нісенітниць вигадає.

Вірогідно, що у такий спосіб пропаганда допомагає кремлю зірвати/затягнути переговори про 30-денне припинення вогню, яке президент США Трамп запропонував путіну.

Аналітики ISW зазначають, що саме з кінця лютого російські пропагандисти стали частіше звинувачувати українських військових у нібито скоєнні воєнних злочинів у курській області, включно зі стратами мирних жителів.

Цілком імовірно, що путін має намір використовувати цей наратив, щоб не тільки відмовитися від припинення вогню в Україні, а й виправдати жорстоке поводження з військовими ЗСУ.

Адже не секрет, що кількість страт українських військовополонених у 2024-му та на початку цього року значно зросла. І цілком ймовірно, що саме за наказом вищого керівництва рф, а не через «ексцеси виконавців».

Джерело: https://t.me/spravdi/45651

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