російська пропаганда знову витягла методички щодо «звірств ЗСУ» на курщині

Тему «воєнних злочинів» ЗСУ на курщині зараз активно розкручують на пропагандистських ресурсах, які буквально змагаються в тому, хто і скільки нісенітниць вигадає.

Вірогідно, що у такий спосіб пропаганда допомагає кремлю зірвати/затягнути переговори про 30-денне припинення вогню, яке президент США Трамп запропонував путіну.

Аналітики ISW зазначають, що саме з кінця лютого російські пропагандисти стали частіше звинувачувати українських військових у нібито скоєнні воєнних злочинів у курській області, включно зі стратами мирних жителів.

Цілком імовірно, що путін має намір використовувати цей наратив, щоб не тільки відмовитися від припинення вогню в Україні, а й виправдати жорстоке поводження з військовими ЗСУ.

Адже не секрет, що кількість страт українських військовополонених у 2024-му та на початку цього року значно зросла. І цілком ймовірно, що саме за наказом вищого керівництва рф, а не через «ексцеси виконавців».

Джерело: https://t.me/spravdi/45651

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