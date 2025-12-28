Надзвичайне
Сегодня 15:41
Російський БпЛА вдарив по житлових будинках на Харківщині, постраждала жіка

Сьогодні, 28 грудні, близько 12:10 російські війська завдали удару по селищу Золочів Харківської області.

Про це повідомив начальник Золочівської СВА Віктор Коваленко.

Попередньо, для атаки окупанти застосували БпЛА «Молнія».

Внаслідок влучання частково пошкоджено два приватні будинки та господарчі споруди. Також постраждала худоба.

Гострої реакції на стрес зазнала 54-річна жінка.

Наслідки атаки уточнюються.

