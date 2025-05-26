Російський флот викрав хвильовий буй Естонії та перемістив його до Калінінграда

(https://www.err.ee/1609704423/vene-merevagi-varastas-taltechi-instituudi-lainepoi)

Хвильовий буй — це спеціальний пристрій, створений Інститутом морських систем в Талліні.

«Він знаходився за 50 км від острова Гіюмаа, в естонській економічній зоні. Це не зовсім територіальне море, але Естонія має право проводити там різні операції», – сказав директор Інституту.

Росіяни перемістили його до штабу Балтійського флоту рф. Командувач ВМС Естонії не вважає, що в такий спосіб вони хотіли перевірити реакцію Талліна чи Риги. На його думку, росіяни могли розцінити буг як «загрозу для навігації».

Джерело: t.me/gruntmedia

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