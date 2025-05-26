Російський флот викрав хвильовий буй Естонії та перемістив його до Калінінграда
(https://www.err.ee/1609704423/vene-merevagi-varastas-taltechi-instituudi-lainepoi)
Хвильовий буй — це спеціальний пристрій, створений Інститутом морських систем в Талліні.
«Він знаходився за 50 км від острова Гіюмаа, в естонській економічній зоні. Це не зовсім територіальне море, але Естонія має право проводити там різні операції», – сказав директор Інституту.
Росіяни перемістили його до штабу Балтійського флоту рф. Командувач ВМС Естонії не вважає, що в такий спосіб вони хотіли перевірити реакцію Талліна чи Риги. На його думку, росіяни могли розцінити буг як «загрозу для навігації».
Джерело: t.me/gruntmedia