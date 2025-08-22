Надзвичайне
Сегодня 06:09
россия значительно усилила гибридные атаки на инфраструктуру Европы

россия значительно усилила гибридные атаки на инфраструктуру Европы

Речь идет не об единичных инцидентах, а о системной кампании кремля.

С 2022 года количество диверсий резко возросло. В частности, в 2024 году увеличилась вчетверо по сравнению с предыдущим годом (33 инцидента). В 2025 году зафиксировано уже 11 атак, говорится в отчете Международного института стратегических исследований.

Таким образом рф пытается выявить слабые места Европы, чтобы подорвать ее устойчивость и одновременно снизить поддержку Украины.

Джерело: https://t.me/c/1226880919/59166

Новости портала «Весь Харьков»

