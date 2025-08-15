Надзвичайне
Перейти к списку новостей
Сегодня 09:08
Просмотров: 49

российские оккупанты гонят какую-то весьма занимательную дичь

российские оккупанты гонят какую-то весьма занимательную дичь

Тамошние Кулибины прикрепили зенитный дрон-перехватчик к МиГ-29 с некой загадочной целью.

Чего именно они этим пытаются добиться? По всей видимости, использовать МиГ-29 как носитель, а дрон-перехватчик вместо ракет воздух-воздух как дешёвое средство поражения. Но, выглядит эта попытка сэкономить на авиационной ракете, использованием платформы час полёта которой в среднем обходится в 25 тысяч долларов, довольно сомнительно.

Кроме того, не менее гротескным и выглядит крепление дрона-перехватчика к системе предупреждения о радиолокационном облучении, с учётом возможности применения стандартных пилонов для этих целей. С другой стороны, если применять это в тылу, то кому эта система предупреждения о радиолокационном облучении нужна? Но всё же…

С другой стороны, нам стоит обратить внимание на этот дичайший перформенс, но рационально и логично. Это не означает, что мы должны начать цеплять зенитные дроны-перехватчики (Карлсоны), но лёгкое средство поражения, на лёгкой платформе с возможностью выхода на высоту 3-5 км это значительное расширение возможностей “Карлсонов”, ограниченных по ТТХ.

Компиляция дешёвого высотного носителя и дешёвого средства поражения может стать решением.

Джерело: https://t.me/zloyodessit/25096

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

До 24 серпня УПЦ МП має усунути з РПЦ афіліацію, тобто, всі юридичні звʼязки
Сегодня 09:04    53
Хаківщина 15 серпня
Сегодня 08:54    64
На ТОТ України окупанти готують колишніх в’язнів до війни
Сегодня 08:44    53
«Руки геть від України!», «рф не зупиниться!» – на Алясці перед самітом Трампа і путіна триває мітинг на підтримку України
Сегодня 08:40    70
Збито/подавлено 63 ворожі БПЛА
Сегодня 08:36    53
У тимчасово окупованому Криму росіяни використовують дитячий табір «Артек» для поширення власної пропаганди.
Сегодня 08:28    66
Оперативна інформація станом на 08:00 15.08.2025 щодо російського вторгнення
Сегодня 08:27    70
Харківська область: оперативна інформація станом на 07:00 15 серпня 2025 року від ДСНС
Сегодня 08:11    72
Майже половина опитаних німців вважає, що Україна повинна віддати росії частину своєї території, якщо це дозволить покласти край війні
Сегодня 08:11    67
Уражено морський порт Оля
Сегодня 07:54    91
Август
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

  • Доставка води в Харкові avita.ua - енергія природи у кожному ковтку

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 