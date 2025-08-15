российские оккупанты гонят какую-то весьма занимательную дичь

Тамошние Кулибины прикрепили зенитный дрон-перехватчик к МиГ-29 с некой загадочной целью.

Чего именно они этим пытаются добиться? По всей видимости, использовать МиГ-29 как носитель, а дрон-перехватчик вместо ракет воздух-воздух как дешёвое средство поражения. Но, выглядит эта попытка сэкономить на авиационной ракете, использованием платформы час полёта которой в среднем обходится в 25 тысяч долларов, довольно сомнительно.

Кроме того, не менее гротескным и выглядит крепление дрона-перехватчика к системе предупреждения о радиолокационном облучении, с учётом возможности применения стандартных пилонов для этих целей. С другой стороны, если применять это в тылу, то кому эта система предупреждения о радиолокационном облучении нужна? Но всё же…

С другой стороны, нам стоит обратить внимание на этот дичайший перформенс, но рационально и логично. Это не означает, что мы должны начать цеплять зенитные дроны-перехватчики (Карлсоны), но лёгкое средство поражения, на лёгкой платформе с возможностью выхода на высоту 3-5 км это значительное расширение возможностей “Карлсонов”, ограниченных по ТТХ.

Компиляция дешёвого высотного носителя и дешёвого средства поражения может стать решением.

Джерело: https://t.me/zloyodessit/25096

