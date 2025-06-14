российские оккупанты хвастаются, что запускают fpv-дрон с дрона-камикадзе “Молния-2”

В целом, они это делали и ранее, использовали “Молния-2” как носитель fpv-дрона “Скворец”. Такое применение позволяло им разбрасывать “скворцов” на максимально дальности приёма сигнала, преодолевая это расстояние без затраты батареи.

Но в данном случае сброшен дрон был на расстоянии – 60 км, сохранив при этом управление. Следовательно, где-то должен был находится ретранслятор.

Собственно, эксперименты с “Молния-2” как носителя fpv-дронов у РОВ продолжаются, и цель – увеличение дальности полёта, достаётся. В данном случае дальность применения fpv-дрона составила 60 км, которые в обычных условиях нереально преодолеть.

Проблема ещё и в том, что РОВ стремятся масштабировать производство и применение “Молния-2” и это им так же удаётся. В апреле, а затем в мае были установлены абсолютные рекорды применения противником “Молния-2”.

Джерело: https://t.me/zloyodessit/24621

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