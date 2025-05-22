российское продвижение в Украине замедляется - Bloomberg

На графіку щотижневе просування рф територією України від січня 2024 року.

Bloomberg пише, що попри заяви путіна про перевагу його армії у війні, російські війська з початку року досягли порівняно незначних територіальних просувань на тлі стійкого опору України.

(https://www.bloomberg.com/news/articles/2025-05-21/russian-advance-in-ukraine-is-slowing-despite-putin-s-confidence?srnd=homepage-europe)

Попри постійну перевагу в живій силі та стабільні просування, російська армія значно відстає від реалізації цілей путіна. Темпи головного наступу з початку року знизилися вдвічі порівняно з аналогічним періодом до кінця 2024 року, згідно з даними, зібраними DeepState.

Невдачі дипломатичного процесу, пише видання означають, що майбутнє України та безпеки Європи визначатиметься подіями на полі бою. З огляду на нинішню близькість до глухого кута між російськими та українськими силами, здатність Києва та його союзників продовжувати постачати людей і зброю для оборони, можливо, без значної підтримки США, буде вирішальною.

За даними Bloomberg, російські війська в середньому просувалися приблизно на 41 квадратний кілометр на тиждень, що значно менше порівняно з приблизно 125 квадратними кілометрами з середини серпня і до кінця минулого року.

Після розмови з путіним Трамп дав зрозуміти європейським лідерам, що переконаний у перемозі росії, повторюючи низку кремлівських тез, повідомили джерела, знайомі з розмовою.

Натомість дані показують, що з січня росія захопила менше ніж чверть відсотка — 0,15% — території України. Донецька область, де точаться найзапекліші бої досі не перебуває під повним контролем москви.

За нинішніх темпів просування росії лише в Донецькій області для її повної окупації знадобиться кілька років, згідно з розрахунками Bloomberg. Теоретична екстраполяція показує, що окупація всієї України тривала б значно більше століття.

- Мислення путіна, що він може швидко захопити всі чотири регіони — або навіть найближчим часом — абсолютно нереалістичне, — сказав Ерік Чарамелла, старший дослідник програми росії та Євразії у Фонді Карнегі за міжнародний мир. Посилаючись на добре розвинену українську оборону, він зазначив, що росія "досягає лише локальних проривів".

Джек Вотлінг, старший науковий співробітник у Королівському інституті об’єднаних служб у Лондоні, зазначив, що дипломатичний відступ Трампа щодо посередництва у мирній угоді грає на руку путіну.

- росія не може нескінченно підтримувати операції, але наразі москва вважає, що її вплив на Україну зростатиме з часом, — сказав Вотлінг. "Оскільки Трамп чітко натякнув, що вийде з переговорів, російські війська, ймовірно, посилять операції".

Водночас, за словами Вотлінга, кремль також стикається з важким вибором у міру продовження війни.

Хоча росія може вести ще два сезони кампаній зі своїм нинішнім підходом до набору, подальші наступальні операції у 2026 році, ймовірно, вимагатимуть додаткової примусової мобілізації, що є як політичним, так і економічним викликом

Джерело: https://t.me/in_factum/34192

Новости портала «Весь Харьков»