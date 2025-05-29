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РОВ продолжают внедрять ГШГ-7,62 для борьбы с дронами

РОВ продолжают внедрять ГШГ-7,62 для борьбы с дронами

Очередной результат интеграции в российские оккупационные войска неинтегруемого - ГШГ-7,62. Хотелось бы посмотреть на “стабилизацию” вот этого вот всего во время стрельбы.

ГШГ-7,62 - четырёхствольный авиационный пулемёт калибра 7,62 мм, разработанный Конструкторским бюро приборостроения МОП и принятый на вооружение в 1979 году. Из-за острой нехватки скорострельных средств в мобильных огневых группах наблюдается применение разнообразных гомункулусов.

Как это выглядит на практике, мы с вами недавно могли наблюдать, когда РОВ пытались сбить украинский ударный дрон с ЯкБ-12,7

Возникает вопрос, а куда со складов подевались более традиционные стрелковые средства, тот же ДШК, ну или НСВ-12,7, или не имеющий аналогов в мире 6П50 “Корд”?

К слову сказать, в россии для борьбы с fpv-дронами так же пытаются создать для ГШГ-7,62 и ЯКБ-12,7 специальный патрон 12 калибра. В качестве СУО планируется применять комплекс "Арена-М".

Не знаю, как далеко зайдут оккупанты в этом проекте, но оптимизация патрона 12 калибра под ГШГ-7,62 или ЯКБ-12,7, а так же создание нормально работающей системы фиксации и отстрела fpv-дронов, это очень интересное решение. Но с учётом того, что у россии всегда с этим, созданием нормальных БМ, были проблемы, вряд ли они смогут это реализовать в течение ближайших 2-3 лет. Особенно с оглядкой на видео с ЯКБ-12,7… Тем не менее, задумка абсолютно не лишена базового смысла.

В общем, попытки россиян найти решение проблемы перехвата ударных дронов понятны, но в этих попытках они выдают наличие у них проблем, посредством возникающих вопросов, относительно подобных гомункулусов, всплывающих на фоне отсутствия традиционной стрелкотни.

Герасимов! Белоусов! Где “Дашка”???

Джерело: https://t.me/zloyodessit/24488

Новости портала «Весь Харьков»

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