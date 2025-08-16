Надзвичайне
САП: 4 га землі на Київщині - необґрунтовані активи

ВАКС визнав необґрунтованими активи, що належать колишньому депутату та голові однієї з районних рад Рівненщини

Вищий антикорупційний суд підтримав позицію прокурора САП та задовольнив позов про визнання необґрунтованими активів, які перебували у власності депутата.

Мова йде про 5 земельних ділянок площею 4 га та вартістю понад 5,6 млн грн, що розташовані у Київській області, які набув чиновник під час перебування на посаді. Здійснивши аналіз доходів та видатків колишнього посадовця та членів його сім’ї, було встановлено неможливість набути ці об’єкти за рахунок законних прибутків.

Заслухавши доводи сторін, суд погодився з позицією прокурора САП, визнав необґрунтованими активами та вирішив стягнути в дохід держави зазначені земельні ділянки.

Рішення суду може бути оскаржено протягом 30 днів із дня складення його повного тексту.

Зауважимо, що позов ґрунтується на матеріалах НАЗК, ДБР та доказів, отриманих прокурором САП у встановленому законом порядку.

Джерело: https://t.me/sap_gov_ua/3157

