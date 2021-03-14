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СБУ розслідує діяльність посадовців ПАТ «Донецькоблгаз», що призвела до відключення 58 котелень в зоні ООС

СБУ розслідує діяльність посадовців ПАТ «Донецькоблгаз», що призвела до відключення 58 котелень в зоні ООС

Головне слідче управління СБ України розпочало досудове розслідування за фактом вчинення посадовими особами ПАТ «Донецькоблгаз» диверсійних дій, які призвели до відключення 58 котелень обласного комунального підприємства в зоні проведення ООС.

Встановлено, що власниками ПАТ «Донецькоблгаз» є іноземні офшорні компанії з ознаками фіктивності, котрі підконтрольні громадянину України, який на даний час перебуває на території Російської Федерації.

При цьому дане акціонерне товариство належить до об’єктів, які мають важливе народногосподарське та оборонне значення.

На даний час проводяться слідчі (розшукові) дії, спрямовані на встановлення осіб, причетних до вчинення злочину та притягнення їх до відповідальності.

Источник: ssu.gov.ua

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