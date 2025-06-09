Семеро людей постраждали внаслідок обстрілів Харківщини за добу

Протягом доби під ударами перебували Богодухівський, Харківський, Чугуївський та Куп’янський райони. Проти мирного населення окупанти застосували ракети, керовані авіабомби та безпілотники.

Про це повідомили в ГУНП в Харківській області.

Через удари росіян пошкоджено адміністративні будівлі, приватні та багатоквартирні будинки, господарчі споруди, магазини, СТО, приватне підприємство та автомобілі.

Внаслідок ворожого обстрілу з РСЗВ «Град» у Куп’янську постраждала цивільна жінка.

У селі Подоли через удари з РСЗВ виникла пожежа. Пошкоджено господарчу споруду. Зазнав поранень цивільний чоловік.

Безпілотниками військові рф атакували Печенізьку громаду. Пошкоджено приватне підприємство, автомобілі та багатоквартирний будинок. Постраждав чоловік.

У селищі Старий Салтів БпЛА влучив у приміщення кіоску. Постраждали троє людей: 41-річна та 59-річна жінки, а також 77-річний чоловік. Постраждалим надано медичну допомогу.

Через удари керованими авіабомбами по селищу Старий Салтів постраждав 19-річний юнак. Його доставили до медичного закладу.

Агентство Телевидения Новости