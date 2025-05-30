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Серед 11 постраждалих внаслідок атак на Харківщину – двоє дітей: дані ОВА

Серед 11 постраждалих внаслідок атак на Харківщину – двоє дітей: дані ОВА

Протягом доби під ударами окупантів перебували Харків та шість населених пунктів області. Внаслідок обстрілів постраждали 11 людей, зокрема двоє дітей.

Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

У Харкові постраждали 84-річна і дві 61-річні жінки. У селі Василів Хутір Чугуївської громади постраждали дівчата 14 і 16 років, жінки 63, 54, 32, 26 років і чоловіки 56, 41 і 31 років.

Ворог поцілив вісьмома БпЛА по Слобідському району Харкова. Загалом для ударів по Харківщині росіяни застосували:

2 ракети С-300;2 ракети Х-35;1 ракета (тип встановлюється);3 КАБ;34 БпЛА «шахед»;1 FPV-дрон.

Пошкоджено та зруйновано обʼєкти цивільної інфраструктури:

у Харкові пошкоджено вікна у 33 багатоквартирних будинках, тролейбусне депо, 39 тролейбусів;у Чугуївському районі пошкоджено вісім приватних будинків, фермерське господарство, трактор, навантажувач, загинуло п’ять корів;в Ізюмському районі пошкоджено три приватні будинки, два автомобілі, складські приміщення;у Куп’янському районі пошкоджено автомобіль.

На фото с. Василів Хутір

Агентство Телевидения Новости

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