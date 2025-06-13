Один зі знищених російських стратегічних бомбардувальників Ту-95МС на авіабазі Оленя мав бортовий номер RF-94132 та назву "Воронеж"

Це вивив Barents Observer, який дослідив старі відеозаписи Міністерства оборони рф з бомбардувальниками Ту-95 з аеродрому Оленя на Кольському півострові. (https://ru.thebarentsobserver.com/sgorevsij-bombardirovsik-v-fevrale-letal-s-raketami-u-severnoj-norvegii/431347)

На відео за 4 лютого росіяни зняли пропагандистський сюжет про політ двох Ту-95МС над Баренцовим і Норвезьким морями. Бомбардувальники частково супроводжувалися винищувачами МіГ-31БМ і Су-34 із Кольського півострова.

На відео, що демонструють злет і посадку, чітко видно, що до одного з пілонів RF-94132 «Воронеж» прикріплена крилата ракета Х-101. У іншій частині ролика показано норвезький винищувач F-35, який був піднятий за тривогою НАТО з авіабази Евенес.

Тоді НАТО наступного дня заявило, що російські бомбардувальники «пролетіли близько до повітряного простору НАТО на Півночі».

- Наша місія швидкого реагування на Півночі є важливою для національної оборони та колективної безпеки НАТО. Здатність оперативно реагувати забезпечує безпеку нашого повітряного простору та підкреслює силу наших союзних сил у підтримці миру й стабільності, — заявив генерал-майор Ейвінд Гуннеруд, начальник Повітряних сил Норвегії.

▶ ️RF-94132 — це модернізована версія стратегічного бомбардувальника, створеного в радянські часи. Його модельна назва — Ту-95МСМ. Оновлення включає можливість нести крилату ракету Х-101, яка надійшла на озброєння стратегічної авіації в 2010-х роках.

росіяни ж, в тому числі наш "друг" Fighterbomber, кажуть, що в ході "Павутини" ми знищили здебільшого "відстійник" — давно списані неробочі борти. Ага...

Джерело: https://t.me/in_factum/34966

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