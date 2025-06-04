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«Шахед», що впав у Новобаварському районі, знешкодили харківські вибухотехніки

«Шахед», що впав у Новобаварському районі, знешкодили харківські вибухотехніки

Уночі 4 червня російські війська атакували Харків ударними дронами «Герань-2».

Один із безпілотників впав у Новобаварському районі міста та не здетонував, повідомляє пресслужба поліції Харківської області.

На місце події прибули слідчо-оперативна група та вибухотехніки поліції ГУНП в Харківській області.

Правоохоронці оточили територію, обмежили доступ цивільних осіб та забезпечили дотримання заходів безпеки, розказали у поліції.

Фахівці вибухотехнічної служби провели ретельний огляд безпілотника та здійснили дистанційне розрядження його бойової частини. Після цього дрон було вивезено за межі населеного пункту та знешкоджено у безпечному місці.

Агентство Телевидения Новости

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