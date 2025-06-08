Шестеро загиблих, 44 поранених: наслідки обстрілів Харківщини за добу

Протягом доби під ударами перебували Харків, Ізюмський, Харківський, Чугуївський та Куп’янський райони. Проти мирного населення окупанти застосували ракети, керовані авіабомби, баражуючі боєприпаси та ударні безпілотники.

Про це повідомили в ГУНП в Харківській області.

Вранці 7 червня ворог здійснив масований обстріл Харкова із застосуванням КАБів, ракет та БпЛА «Герань-2». Загинули троє громадян – жінки 59 і 86 років та 32-річний чоловік. Ще 22 людини дістали поранення. Серед постраждалих двоє дітей – півторамісячне немовля та 14-річна дівчинка, а також двоє поліцейських і працівник ДСНС. Через влучання горіли 12 квартир на трьох поверхах багатоповерхівки, два автомобілі, пошкоджено будівлю дитячої музичної школи, приватний будинок, на території цивільного підприємства спалахнула масштабна пожежа.

Ввечері росіяни із застосуванням ФАБ вдарили по дитячій залізниці. На місці загинула 30-річна жінка, різних травм зазнали 18 громадян. Внаслідок отриманих поранень у лікарні помер 63-річний чоловік.

Через удари по Харківському районі пошкоджені житлові будинки, автомобілі. Внаслідок влучання ворожого КАБу у селищі Козача Лопань загинув 73-річний чоловік. Ще один місцевий 46-річний житель дістав поранення.

У селищі Старий Салтів безпілотник влучив між будівлею магазину та місцевою церквою. Постраждали троє людей – жінки 46 та 50 років та 30-річний чоловік. Їх доставили до лікарні.

У селищі Куп’янськ-Вузловий внаслідок обстрілу КАБ поранений 45-річний чоловік.

Евакуація на Харківщині

Триває евакуація з населених пунктів Харківської області, що зазнають постійних обстрілів і в яких оголошено обов’язкову евакуацію. 7 червня працівники поліції вивезли трьох мешканців з Куп’янського району.

«Охочі виїхати з небезпечних районів можуть звернутися до поліції за телефоном 102», – нагадують правоохоронці.

Агентство Телевидения Новости