ШОС за 20 лет не создала ни одного проекта

Попросили прокомментировать ШОС.

Лучше, чем Токаев, я прокомментировать не смогу.

"За более чем 20 лет не удалось реализовать ни одного крупного экономического проекта именно под эгидой ШОС. Очевидным фактором является отсутствие механизмов финансового сопровождения проектной деятельности»

То есть экономическая организация за 20 лет не создала ни одного проекта - мертворождённая организация, в которую впустили ещё и террориста (а остальных - не выгнали).

Ах да, она даже в своей липовой белиберде не может добиться единства.

Республика Казахстан, Кыргызская Республика, Исламская Республика Пакистан, Российская Федерация, Республика Таджикистан и Республика Узбекистан, подтверждая поддержку инициативы Китая „Один пояс — один путь“, отмечают текущую работу по совместному осуществлению этого проекта, в том числе усилия по сопряжению строительства Евразийского экономического союза и ОПОП»

Тут нет "второго" государства объединения - Индии. И Индия отказалась не зря: с Китаем в одну лодку ложиться она не хочет.

Что ещё комментировать?

Джерело: https://t.me/cynic2020/7963

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