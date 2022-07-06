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Си Цзиньпин отказался посетить Россию

Си Цзиньпин отказался посетить Россию

Китайский лидер Си Цзиньпин отказался от предложения путина посетить Россию, - японская газета Ёмиури Симбун.

Путин пригласил его во время личной беседы, которая состоялась 15 июня. В свою очередь, глава КНР отказался, объяснив это тем, что в ближайшее время "делать это будет сложно" якобы из-за коронавирусных ограничений (ха-ха!).

При этом эксперты считают, что на самом деле причиной стало то, что визит Си в РФ может привести к "дальнейшему углублению конфликта Китая с США и Европой".

Источник: https://t.me/Sharpreview/15372

Новости портала «Весь Харьков»

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