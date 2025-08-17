Сили ППО цієї ночі знешкодили 40 БпЛА

У ніч на 17 серпня (із 19:30 16 серпня) противник атакував балістичною ракетою Іскандер-М та 60 ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків: Курськ, Брянськ, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ, Шаталово – рф.

Про це повідомляє Командування повітряних сил ХСУ.

За попередніми даними, станом на 9:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 40 ворожих БпЛА типу Shahed і дронів-імітаторів різних типів на півночі та сході країни.

Повітряний напад відбивали підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Зафіксовано влучання ракети та 20 БпЛА на 12 локаціях у прифронтових районах Харківщини, Донеччини та Дніпровщини, кажуть військові.

Агентство Телевидения Новости