Сили ППО вночі знешкодили 589 цілей

Цієї ночі над Україною було збито 589 повітряних цілей.

Про це повідомляє Командування повітряних сил ЗСУ.

«У ніч на 28 серпня (із 19:30 27 серпня) противник завдав масованого удару по території України із застосуванням ударних БпЛА, ракет повітряного та наземного базування, загалом – 629 засобів повітряного нападу», – йдеться у повідомленні.

598 ударних БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків Курськ, Брянськ, Міллерово, Орел, Шаталово, Приморсько-Ахтарськ – рф., Гвардійське – ТОТ Криму;2 аеробалістичні ракети Х-47М2 «Кинджал» із повітряного простору Липецької та Воронезької обл. – рф.;9 балістичних ракет Іскандер-М/KN-23 із Брянської та Воронезької обл. – рф.;20 крилатих ракет Х-101 із повітряного простору Саратовської обл. – рф.

За попередніми даними, станом на 9:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 589 повітряних цілей:

563 ворожих БпЛА типу Shahed і дронів-імітаторів різних типів;1 аеробалістичну ракету Х-47М2 «Кинджал»;7 балістичних ракет Іскандер-М/KN-23;18 крилатих ракет Х-101.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За словами військових, зафіксовано влучання ракет та ударних БпЛА на 13 локаціях, падіння збитих (уламки) на 26 локаціях.

Агентство Телевидения Новости