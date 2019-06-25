Служебная собака помогла полиции найти пропавшего под Харьковом подростка

Правоохранители нашли подростка, пропавшего накануне в Нововодолажском районе области.

Напомним, о пропаже несовершеннолетнего сына 24 июня в полицию сообщила 35-летняя жительница села Муравлинка. Женщина рассказала, что парень ушел из дома и не вернулся.

Полицейские выяснили, что ранее подросток неоднократно оставлял дом.

Как сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области, разыскать пропавшего подростка полицейским помогла служебная собака.

В ходе поисков беглеца к полицейским присоединился работник кинологического центра со служебной собакой.

С ее помощью местонахождение беглеца удалось установить: Шери – так зовут собаку - вышла на его след в лесополосе на территории села Муравлинка.

Свой поступок подросток объяснил недоразумением с матерью.

С парнем работники полиции провели профилактическую беседу, а его мать будет привлечена к административной ответственности по ст. 184 (невыполнение родителями или лицами, их заменяющими обязанностей по воспитанию детей) Кодекса Украины об административных правонарушениях.

Агентство Телевидения Новости