Служебная собака помогла полиции найти пропавшего под Харьковом подростка
Правоохранители нашли подростка, пропавшего накануне в Нововодолажском районе области.
Напомним, о пропаже несовершеннолетнего сына 24 июня в полицию сообщила 35-летняя жительница села Муравлинка. Женщина рассказала, что парень ушел из дома и не вернулся.
Полицейские выяснили, что ранее подросток неоднократно оставлял дом.
Как сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области, разыскать пропавшего подростка полицейским помогла служебная собака.
В ходе поисков беглеца к полицейским присоединился работник кинологического центра со служебной собакой.
С ее помощью местонахождение беглеца удалось установить: Шери – так зовут собаку - вышла на его след в лесополосе на территории села Муравлинка.
Свой поступок подросток объяснил недоразумением с матерью.
С парнем работники полиции провели профилактическую беседу, а его мать будет привлечена к административной ответственности по ст. 184 (невыполнение родителями или лицами, их заменяющими обязанностей по воспитанию детей) Кодекса Украины об административных правонарушениях.