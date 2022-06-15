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Сім поранених цивільних за добу на Харківщині

Сім поранених цивільних за добу на Харківщині

Минулої доби обстрілів м. Харків не зафіксовано, в той же час російські окупанти продовжили обстрілювати населені пункти Харківської області, повідомляє голова ХОВА Олег Синєгубов

У Харківському районі через обстріли сталася лісова пожежа.

У селах Чугуївського району внаслідок влучання боєприпасів пошкоджені будинки та господарські будівлі, гаражі.

У Богодухівському районі вночі окупанти обстріляли Золочівську громаду. Пошкоджено адміністративну будівлю одного із підприємств, сталася пожежа.

В Ізюмському районі через обстріли також пошкоджене підприємство, сталася пожежа.

Загалом по області за добу поранення отримали 7 мирних мешканців: Чугуївський район – 4 особи, Ізюмський – 1 особа, Харківський район – 2 особи.

▪️На лінії зіткнення тривають активні бойові дії. На Харківському напрямку бої йдуть за населений пункт Рубіжне. У районі Ізюма тривають активні бої. Наші захисники відбивають атаки ворога та завдають йому відчутних втрат.

Агентство Телевидения Новости

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