«Смерчі», «Гради», «Іскандер»: поліція повідомила, чим ще росіяни били по Харківщині протягом доби

4-5 квітня ворог завдав щонайменше шість ракетних ударів по селу Коротич Харківського району.

Про це повідомляє поліція Харківської області.

4 квітня близько 12:50 окупанти завдали удару по населеному пункту ракетою Іскандер. Під час польових робіт загинув 37-річний працівник сільгосппідприємства, 55 та 21-річні чоловіки отримали осколкові поранення. Пошкоджена сільгосптехніка.

Близько 10:00 ворог з РСЗВ «Град» обстріляв село Чернещина. Зруйновані два будинки.У селі Землянки дроном пошкоджене приватне домоволодіння.

Внаслідок ворожого обстрілу близько 10:55 у селі Глибоке пошкоджено приміщення навчального закладу, двоповерхові багатоквартирні будинки.

У селі Кіндрашівка через російський обстріл загорівся житловий будинок.Внаслідок обстрілу військовими рф по селу Колісниківка загорілася хвойна підстилка в лісі.

В селі Кучерівка сталося займання житлових будинків.Село Гатище росіяни атакували БПЛА. Зруйнований будинок, пошкоджені господарчі будівлі.

5 квітня близько 4:00 внаслідок ворожого обстрілу з РСЗВ «Смерч» у селищі Борова пошкоджено два приватні будинки, цивільний автомобіль.

На місцях подій працювали слідчо-оперативні групи, криміналісти та вибухотехніки.За фактом порушення законів та звичаїв війни слідчі відкрили кримінальні провадження за ст. 438 Кримінального кодексу України.

Агентство Телевидения Новости