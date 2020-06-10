Сначала забили колышки, а вскоре установили металлический забор. Жители Малой Даниловки уверенны, что у них "украли" дорогу

Хозяин есть?! Никто не выходит. Это уже не в первый раз. Появляется человек - потом исчезает. Собаки только такие и все

Жители села Чайковка, что в Малой Даниловке, вместе с депутатами районного совета в очередной раз пытаются пообщаться с владельцем вот этого дома. Люди утверждают, мужчина нагло "украл" у государства, а потому и у них дорогу. С той стороны - тишина

Виктор Михайлов, житель села Чайковка

Именно по этой дороге я ездил, когда начинал строится. Потом пришел такой момент, что начали сначала ставит колышки. Короче оттесняли нас, оттеснили и заставили нас ездить вокруг

Местные говорят, дорогой, ведущей в поселок Чайковка от Лозовеньки, раньше ездили автобусы, а люди ходили ней в магазины за покупками. Однако несколько лет назад ее почему-то присвоили - загородили и поставили заборы с двух сторон. Путь теперь удлинился на несколько километров.

Анатолий Банген, депутат Дергачевского райсовета

Тут дійсно пряма дорога, яка веде з селища Чайківка в Лозовеньки. Дійсно старим людям дуже важко об'їжджати, щоб добратися до магазину, чи на зупинку чи на електричку. Державну дорогу перекрили, людям створили умови, які несумісні з життям - це неправильно

Александр Ситенко, президент ОО "Общество участников движения"

Ми зверталися до суду. Всі суди першої інстанції вирішували справу на нашу користь, але потім він звертався з апеляціями. Там купував цих суддів і вони вже давали такі рішення, які відтерміновували прийняття остаточних рішень

В феврале люди написали коллективное обращение к государственному предприятию "Дороги Харьковщины". Там создали комиссию и действительно обнаружили ограничения движения. Увидели забор и закрытые ворота. Государственное предприятие обратилось к правоохранительным органам и председателю поселкового совета, чтобы тот принял меры по устранению препятствий проезда. В ответе сказано, дорога - общего пользования местного значения, а потому находится в государственной собственности и не подлежит приватизации.

С момента поступления письма прошло три месяца, а ворота и ныне там. Люди снова вызывают полицию.

Павел Хоменко, инспектор СРПП Дергачевского отдела полиции

Заява вже зареєстрована - вона автоматично реєструється. Рішення буде прийняте керівництвом по суті розгляду. І хто буде займатися. Ми патрульна поліція - ми відреагували, заяву прийняли. Первинний матеріал зібраний

Впрочем, по словам председателя Малоданиловской поселкового совета Александра Гололобова, забор и не один стоит здесь уже давно. А возникают вопросы к нему лишь перед выборами. Предоставлялось ли разрешение на его установку - ответить не смог. Впрочем, люди утверждают обратное.

Александр Ситенко, президент ОО "Общество участников движения"

Знаходиться на балансі облавтодору. Її вартість на цей час приблизно 2 мільйони гривень і ця дорога зараз захоплена людьми, які тут проживають. Збудували самовільно ворота і припинили рух цієї дороги. Людині хотілося більше подвір'я - він взяв і перегородив цю дорогу

Вместо этого, местные жители говорят, уверены в своей правоте, поэтому останавливаться не собираются. Если реакции не будет, несколько сотен метров захваченной дороги будут возвращать государству с помощью Народных депутатов.

Агентство Телевидения Новости