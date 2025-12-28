Снігопад посилюється: на Харківщині оголошено жовтий рівень небезпеки

У Харківській області на 28 грудня оголошено попередження про небезпечні метеорологічні явища – синоптики попереджають про значні опади.

Про це повідомили в Харківському регіональному центрі з гідрометеорології.

За даними синоптиків, у другій половині дня в Харкові та області очікується сніг, кількість опадів може досягти критеріїв «значного» — від 5 до 19 мм. У регіоні діє I рівень небезпечності (жовтий).

Метеорологи закликають водіїв і пішоходів бути уважними та обережними.

Агентство Телевидения Новости