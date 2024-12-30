Дайджест Центру стратегічних комунікацій

Розхвалюючи медичний центр у вороново, мер москви сергій собянін прохопився, що там «вже пройшли реабілітацію майже 600 тисяч учасників «сво».

російське державне агентство тасс не могло проігнорувати заяву мера столиці, тому довелося імпровізувати.

На опублікованому відеофрагменті собянін каже саме про 600 тисяч «учасників «сво», а от у текстовій розшифровці йдеться вже про 600 осіб.

Звичайно, сприймати заяви собяніна як істину неможливо, проте порядок цифр говорить сам за себе. І у кремлі дуже не хочуть, щоб ця правда виплила на поверхню.

Джерело: https://t.me/spravdi/43930

Новости портала «Весь Харьков»