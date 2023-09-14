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Справа із зачиненим укриттям у Деснянському районі Києва

Справа із зачиненим укриттям у Деснянському районі Києва

Директора департаменту муніципальної безпеки КМДА відсторонили (https://t.me/kyiv_pro_office/2329) від посади через підозру у службовій недбалості.

Йдеться про справу із зачиненим укриттям у Деснянському районі Києва. 1 червня під час російської атаки на столицю загинули троє людей — вони не змогли потрапити до укриття в поліклініці, бо воно було зачинене.

За даними слідства, директор департаменту КМДА Роман Ткачук неналежно виконував службові обов’язки та не контролював, у якому стані перебувають укриття. Він обіймав цю посаду з 2018 року. У червні суд відправив Ткачука під цілодобовий домашній арешт, а у серпні запобіжний захід змінили (https://suspilne.media/555311-direktoru-departamentu-municipalnoi-bezpeki-kmda-romanu-tkacuku-zminili-zapobiznij-zahid/) з цілодобового на нічний домашній арешт.

Фото — Суспільне.

Джерело: https://t.me/gruntmedia/37340

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