«Сіра зона» на Харківщині розширилась

Російські війська перебувають на відстані 30 кілометрів від Харкова, але окупантам буде важко захопити місто, — Інститут вивчення війни. Минулої доби «сірі зони» біля кордону з рф дещо збільшилися.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на карти DeepState.

За даними сервісу DeepState, станом на ранок 11 травня на півночі області зафіксовано дві «сірі зони». Перша знаходиться на північ від Харкова біля сіл Червоне та Стрілеча площею 52,5 квадратні кілометри.

Друга розташована дещо на схід, на північ від Вовчанська, біля села Плетенівка, її площа становить 26,5 квадратних кілометрів.

Порівняно із вчорашнім днем, «сірі зони» збільшилися відповідно на 17 та 20 квадратних кілометрів.

Вчора противник намагався просунутися у напрямку Харкова та закріпитися у селах по лінії Стрілеча – Красне – Пильна – Борисівка. У напрямку Вовчанська робляться спроби зайти в села Гатище та Плетенівка.

За оцінками аналітиків, росіяни наступають піхотою за підтримки невеликої кількості техніки. Далі вищезгаданих населених пунктів рухатися не наважувалися, ймовірно, в очікуванні підкріплення.

Агентство Телевидения Новости