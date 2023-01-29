Сегодня 08:42
Просмотров: 102
США создали институт для выявления коррупции на военной помощи Украине
Межведомственная группа по надзору будет состоять из офисов генинспекторов Минобороны, Госдепа, USAID и других надзорных организаций в правительстве США.
Источник: «Стратегический план надзора за помощью Украине» от офиса генинспектора USAID от 18 января. Детальнее об институте – тут https://zn.ua/macrolevel/sledovateli-i-auditory-mohuchej-trojki-protiv-ukrainskoj-korruptsii.htmlhttps://t.me/truexanewsua/68638
Джерело: https://t.me/truexanewsua/68638