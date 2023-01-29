США создали институт для выявления коррупции на военной помощи Украине

Межведомственная группа по надзору будет состоять из офисов генинспекторов Минобороны, Госдепа, USAID‎ и других надзорных организаций в правительстве США.

Источник: «Стратегический план надзора за помощью Украине» от офиса генинспектора USAID от 18 января. Детальнее об институте – тут https://zn.ua/macrolevel/sledovateli-i-auditory-mohuchej-trojki-protiv-ukrainskoj-korruptsii.htmlhttps://t.me/truexanewsua/68638

Джерело: https://t.me/truexanewsua/68638

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