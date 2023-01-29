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США создали институт для выявления коррупции на военной помощи Украине

США создали институт для выявления коррупции на военной помощи Украине

Межведомственная группа по надзору будет состоять из офисов генинспекторов Минобороны, Госдепа, USAID‎ и других надзорных организаций в правительстве США.

Источник: «Стратегический план надзора за помощью Украине» от офиса генинспектора USAID от 18 января. Детальнее об институте – тут https://zn.ua/macrolevel/sledovateli-i-auditory-mohuchej-trojki-protiv-ukrainskoj-korruptsii.htmlhttps://t.me/truexanewsua/68638

Джерело: https://t.me/truexanewsua/68638

Новости портала «Весь Харьков»

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