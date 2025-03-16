США завдали масштабних військових ударів по десятках цілей в Ємені

"Намагались відкрити міжнародні судноплавні шляхи в Червоному морі".

Президент Трамп наказав завдати авіаударів по повстанцям-хуситам у Ємені, йдеться в гарячій публікації Truth Social, опублікованій у суботу. Трамп «наказав збройним силам Сполучених Штатів розпочати рішучі та потужні військові дії проти терористів-хуситів у Ємені».

«Вони розгорнули невпинну кампанію піратства, насильства та тероризму проти американських та інших кораблів, літаків і безпілотників».

Трамп також розкритикував Байдена, мовляв, відповідь того на тероризм «була жалюгідно слабкою, тому нестримні хуси просто продовжували».

«Минуло більше року з тих пір, як комерційне судно під прапором США безпечно пройшло через Суецький канал, Червоне море або Аденську затоку. Останній американський військовий корабель, який пройшов через Червоне море чотири місяці тому, був атакований хуситами більше десятка разів... Ці невпинні напади коштували США та світовій економіці багатьох МІЛЬЯРДІВ доларів, водночас піддаючи ризику життя невинних людей.

Звертаюся до всіх терористів-хуситів: ВАШ ЧАС МИНУВСЯ, І ВАШІ АТАКИ ПОВИННІ ПРИПИНИТИСЯ, ПОЧИНАЮЧИ З СЬОГОДНІ. ЯКЩО НІ, НА ВАС ПРОЛЛЄТЬСЯ ПЕКЛО, ЯКОГО ВИ ЩЕ НЕ БАЧИЛИ! ЙОГО ПОСТ ЗАВЕРШЕНО [?]».

Американські офіційні особи заявляють, що авіаудари по арсеналу хуситів можуть тривати кілька днів, посилюючись за масштабом та розмахом залежно від реакції бойовиків.

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Чи значить це, що кейс України остаточно розчарував Трампа як можливість швидкого тріумфу і він переключився на більш доступні, на його думку, теми?

Масштаб, звісно, менший. Зате ближчий до гаманців простих американців. І проблема справді вирішується просто потужними військовими ударами. Ніяких ускладнень дипломатії. Ніяких інтересів третіх країн (принаймні, відкритих: Китай і Росія напряму до цього залучені, однак воліють не акцентувати).

Можливо, до кінця березня Трамп в такий спосіб дійсно організує собі тріумф переможця над злобними терористами, що мали нахабство нападати на американську власність. І привід ще раз потоптатись по безсиллю демократів і їхнього президента.

Можливо, цей крок справді означає, що Трамп зіткнувся в Москві як мінімум з наміром чим на довше затягнути процес навіть попередніх домовленостей. Плюс реакція України і Європи теж мала вказати на майбутні серйозні ускладнення, якщо умови не будуть узгоджені з усіма сторонами, а не тільки з Кремлем. Все це відкладало бажаний для Трампа тріумф.

Тріумф з торговельними війнами (з порядним переліком економічних партнерів США), очевидно, теж дуже сумнівно можливий. Тому, ймовірно, Трамп і взявся за хуситів.

І теоретично справді може здобути давно бажану перемогу.

Джерело: https://t.me/allgolobutsky/30872

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