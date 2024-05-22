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Стало відомо ім’я поліцейського, який загинув під час евакуації на Харківщині

Стало відомо ім’я поліцейського, який загинув під час евакуації на Харківщині

22 травня внаслідок влучання російського дрону в службовий автомобіль поліції загинув інспектор сектору реагування патрульної поліції відділу поліції № 1 Чугуївського районного управління поліції 41-річний майор поліції Андрій Ладика.

Про це повідомили в ГУНП Харківської області.

Колега загиблого, старший лейтенант поліції Дмитро Можаровський, дістав тяжкі поранення.

Сьогодні у місті Вовчанськ Чугуївського району під час проведення евакуаційних заходів ворог переслідував та поцілив поліцейський службовий автомобіль Duster з FPV-дрону. В цей момент в автомобілі знаходились двоє працівників поліції.

У Андрія залишились дружина, донька, син та мати.

Агентство Телевидения Новости

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