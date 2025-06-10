Надзвичайне
Перейти к списку новостей
Сегодня 09:00
Просмотров: 73

Стало відомо про загибель на Донбасі військового з Харківщини

Стало відомо про загибель на Донбасі військового з Харківщини

До Лозівської громади Харківської області «на щиті» повертається загиблий 27-річний військовослужбовець Олександр Жулій, якого тривалий час вважали зниклим безвісти. Його ідентифікували за результатами ДНК-тесту.

Про це повідомили у Лозівській міській раді.

Олександр народився 14 вересня 1996 року в Краснопавлівці, навчався у місцевій школі №1, згодом здобув фах водія в Панютинському ПТУ. Працював за спеціальністю, останнім місцем роботи було Управління каналу «Дніпро – Донбас».

9 жовтня 2023 року Олександр Жулій був мобілізований до лав ЗСУ. Загинув 14 грудня на Донбасі.

«Олександр загинув, виконуючи свій військовий обов’язок в н.п. Мар’їнка Донецької області в результаті штурму позицій противника», – йдеться в повідомленні.

У загиблого залишилися батьки та двоє братів.

Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Июнь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30            
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

  • Доставка води в Харкові avita.ua - енергія природи у кожному ковтку

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 