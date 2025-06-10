Стало відомо про загибель на Донбасі військового з Харківщини

До Лозівської громади Харківської області «на щиті» повертається загиблий 27-річний військовослужбовець Олександр Жулій, якого тривалий час вважали зниклим безвісти. Його ідентифікували за результатами ДНК-тесту.

Про це повідомили у Лозівській міській раді.

Олександр народився 14 вересня 1996 року в Краснопавлівці, навчався у місцевій школі №1, згодом здобув фах водія в Панютинському ПТУ. Працював за спеціальністю, останнім місцем роботи було Управління каналу «Дніпро – Донбас».

9 жовтня 2023 року Олександр Жулій був мобілізований до лав ЗСУ. Загинув 14 грудня на Донбасі.

«Олександр загинув, виконуючи свій військовий обов’язок в н.п. Мар’їнка Донецької області в результаті штурму позицій противника», – йдеться в повідомленні.

У загиблого залишилися батьки та двоє братів.

Агентство Телевидения Новости