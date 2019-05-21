Студента-иностранца на 12 часов закрыли в автомобиле: мужчина госпитализирован

В Харькове медики спасли иностранного студента из запертого автомобиля.

Как сообщили в Центре экстренной медицинской помощи и медицины катастроф, 20 мая медикам «скорой» поступил вызов к 22-летнему студенту - иностранцу, который находился в автомобиле в течение 12 часов, в котором его закрыли друзья.

С диагнозом «тепловой удар», молодого человека госпитализировали в Областную клиническую больницу.

«Помните, забавы могут стоить жизни», - отметили медики.

Агентство Телевидения Новости