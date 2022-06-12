Суд італійського Туріна відхилив позов посла росії до газети La Stampa за статтю із закликом вбити путіна

Нагадаю, раніше посол росії подав позов до римської прокуратури на італійську газету за публікацію 2 березня статті "Президент. Якщо вбити тирана – єдиний вихід", в якій обговорювалися можливості, доцільність та гіпотетичні виконавці вбивства президента рф.

Логічно. Невже вбивати тисячі українців безкарно можна, а одного нелюдя, за примхи якого розпочалась ця війна - ні?

Источник: https://t.me/Sharpreview/14705

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