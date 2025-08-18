Надзвичайне
Сегодня 09:41
Супутниковий знімок підтверджує успішну атаку на ключову частину російського нафтопровода

Супутниковий знімок підтверджує успішну атаку на ключову частину російського нафтопровода

13 серпня на російській нафтоперекачувальній станції біля міста Унеча Брянської області рф лунали вибухи. Супутники NASA зафіксували значну пожежу на території головної нафтоперекачувальної станції Унеча, що є важливою частиною інфраструктури нафтопроводу Дружба.

Джерела NV повідомляли, що вибухи відбулися внаслідок атаки БПЛА яку організувало Головне управління розвідки України.

16 серпня NV отримав доступ до супутникових знімків, які дозволяють оцінити наслідки удару. Попри низку якість знімків, на кадрах можна побачити сліди значної пожежі, зокрема біля одного з корпусів. Порівняння зі знімками до атаки показує, що під ударом опинились один з корпусів та ціла низка інфраструктурних об'єктів: труби та насосні станції поруч. Імовірно, після влучання саме тут почалася пожежа.

Інфографіка: NV

13 серпня губернатор російської Брянської області Олександр Богомаз заявляв, що місцева ППО «збила» 12 безпілотників літакового типу над регіоном вночі. Місцеві жителі повідомляли про атаку на станцію Унеча. За даними росЗМІ, це була вже друга атака БпЛА на станцію за тиждень.

Того ж дня джерела NV повідомили, що нафтоперекачувальну станцію нафтопроводу Транснєфть Дружба в місті Унеча атакувало дронами ГУР.

ГНПС Унеча відповідає за перекачку нафтопродуктів по трубопроводу Дружба. Цей проект є одним з ключових експортних проектів нафтогазової галузі росії, що приносить країні-агресору великий фінансовий прибуток.

Источник: nv.ua

Новости портала «Весь Харьков»

