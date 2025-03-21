Таймс сообщает сегодня, что в понедельник через Ла-Манш проплыл конвой российских судов с оружием, охраняемый военными кораблями

Это, отмечает газета - "прямой вызов" режиму санкций Великобритании.

Грузовое судно "Майя-1", попавшее под санкции за перевозку тысяч артиллерийских снарядов из Северной Кореи в россию, было замечено в понедельник у британского побережья вслед за флотилией из четырех других судов.

Всего через несколько часов после "Спарты IV" и "Сияния Севера" - двух судов, подозреваемых в перевозке оружия из Сирии для поддержки военных действий кремля в Украине. Эти суда сопровождали хорошо вооруженный российский эсминец "Североморск" и десантный корабль ВМФ "Александр Шабалин".

Журналисты газеты The Times, находясь на борту небольшого рыболовецкого судна, заметили судно Maia-1 примерно в 30 милях от Брайтона, когда оно направлялось в Дувр. Судно было сфотографировано с компонентами, частично скрытыми под большим брезентом, которые, вероятно, будут использоваться для российского терминала сжиженного природного газа - проекта, на который Великобритания наложила отдельные санкции.

Этот конвой - один из крупнейших, вошедших в территориальные воды Великобритании и Франции с начала войны в Украине. Кроме того, это первый случай, когда кремль направил через Ла-Манш перевозчика оружия, непосредственно связанного с торговлей оружием Пхеньяна.

Maia-1 - одно из более чем 20 судов, принадлежащих компании, которая попала под санкции Великобритании, Европейского союза и Соединенных Штатов. Министерство обороны назвало его в недавнем представлении в ООН одним из кораблей, использовавшихся для получения оружия из Северной Кореи.

138-метровое судно в течение нескольких лет перевозило боеприпасы между Северной Кореей и Владивостоком. На спутниковых кадрах видно, как оно перевозит десятки грузов, предназначенных для вооружения российских войск, воюющих в Украине.

Однако в январе, впервые после вторжения россии в Украину три года назад, судно покинуло Тихий океан с грузом, направлявшимся в Санкт-Петербург.

Ее долгий кругосветный маршрут, включающий погрузку груза в Китае, проход через Суэцкий канал в Египте и Гибралтарский пролив, а затем проход через Ла-Манш, аналитики назвали "серьезным" вызовом европейскому режиму санкций.

Это, как считают эксперты, на которых ссылается газета, говорит о том, насколько беззубыми являются западные страны в пресечении российских операций на море.

Джерело: https://www.facebook.com/maria.phillimore.1

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