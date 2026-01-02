Надзвичайне
Терехов: у грудні в Харкові було пошкоджено 44 житлових будинки

Попри те, що в останній місяць 2025 року ворог здебільшого цілив по об’єктах бізнесу та критичній інфраструктурі, житловий сектор все одно зачепило вибуховими хвилями.

Про це повідомив мер Харкова Ігор Терехов.

За його словами, у грудні в Харкові було пошкоджено 44 житлових будинки. Руйнування зафіксовані як у приватному секторі, так і в багатоквартирній забудові.

«Всі вибиті вікна, а це загалом 361 контур, ми вже закрили. Також провели ремонти покрівель там, де це було необхідно», – зазначив Терехов.

Всі власники пошкодженого майна вже внесені до реєстрів на отримання державної компенсації за програмою «єВідновлення».

«Крім житла, маємо пошкодження й іншого міського майна: постраждали теплові об’єкти, транспортна інфраструктура та мережі вуличного освітлення», – зазначив мер.

