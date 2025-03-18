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Теріторіальні "хотєлкі" чи виборча кампанія?

Теріторіальні хотєлкі чи виборча кампанія?

Одіозна лідерка румунської партії «S.O.S. România» Діана Шошоаке написала листа путіну, де порушила питання нібито «привласнених Україною» румунських територій, — Європейська правда

У ньому депутатка поскаржилася на відмову зареєструвати її кандидатом у президенти Румунії та висловила вимогу про «повернення українських територій» Румунії. Шошоаке наполягала на включенні цього питання в мирні переговори щодо України

«Ми маємо румунські території, незаконно утримувані Україною через несправедливий пакт Ріббентропа-Молотова. Саме тому ми маємо право захищати румунів на цих землях» — написала вона

P.S.

СБУ заборонило Шошоаке в'їзд до України на три роки

Джерело: https://t.me/smolii_ukraine/97593

Новости портала «Весь Харьков»

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