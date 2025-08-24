Надзвичайне
Сегодня 10:19
Просмотров: 77

Тисячі користувачів під загрозою: популярний VPN виявився шпигунською програмою

Розширення Chrome запідозрили в тому, що воно таємно збирає дані користувачів. Причому завантажити цей додаток встигли вже понад 100 000 осіб.

FreeVPN.One заявлений як додаток, що допомагає людям анонімно переглядати веб-сторінки, пише The Sun. Але фахівці з кібербезпеки заявляють, що розширення може шпигувати за користувачами.

Зокрема, фахівці з Koi Security виявили, що FreeVPN.One робить знімки екрана кожного веб-сайту, який відвідують його "клієнти". А оновлення, випущені раніше цього року, очевидно, навіть збільшили збір даних, включно зі знімками екрана, особистими фотографіями, банківськими сайтами, медичними записами та іншою особистою інформацією. Крім того, застосовувалося і відстеження місця розташування.

Причому зовні все виглядає начебто чесно: одна з функцій під назвою "Виявлення загроз за допомогою ШІ" попереджає користувачів про те, що робляться знімки екрана. Але інші частини розширення просто збирають інформацію без жодного повідомлення.

Розробники розширення стверджують, що скріншоти робляться тільки з "підозрілих" веб-сайтів і не зберігаються. Але перевірити, чи відповідають ці заяви дійсності, вкрай складно.

Між іншим, додаток FreeVPN.One отримав від магазину Google Chrome підтвердження своєї безпеки, однак експерти кажуть, що таке підтвердження може не враховувати всієї картини.

Користувачам, у яких встановлено FreeVPN.One, рекомендується видалити його і запустити надійну антивірусну програму для перевірки комп'ютера. Також експерти радять оновити паролі для всіх веб-сайтів, які відвідувалися, поки розширення було активним.

Джерело: focus.ua

