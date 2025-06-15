Трамп "мило" поговорив з путіним
"Президент путін зателефонував мені цього ранку, щоб дуже мило привітати мене з днем народження, але, що ще важливіше, поговорити про Іран - країну, яку він знає дуже добре.
Ми довго говорили. Набагато менше часу було приділено Росії/Україні, але це те, що буде наступного тижня.
Він проводить заплановані обміни полоненими – обидві сторони негайно обмінюються великою кількістю полонених.
Дзвінок тривав близько години.
Він, як і я, відчуває, що ця війна в Ізраїлі та Ірані має закінчитися.
Я пояснив, що його війна також має закінчитися".
Джерело: https://www.facebook.com/eptpk