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Трамп "мило" поговорив з путіним

Трамп мило поговорив з путіним

"Президент путін зателефонував мені цього ранку, щоб дуже мило привітати мене з днем народження, але, що ще важливіше, поговорити про Іран - країну, яку він знає дуже добре.

Ми довго говорили. Набагато менше часу було приділено Росії/Україні, але це те, що буде наступного тижня.

Він проводить заплановані обміни полоненими – обидві сторони негайно обмінюються великою кількістю полонених.

Дзвінок тривав близько години.

Він, як і я, відчуває, що ця війна в Ізраїлі та Ірані має закінчитися.

Я пояснив, що його війна також має закінчитися".

Трамп мило поговорив з путіним

Джерело: https://www.facebook.com/eptpk

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