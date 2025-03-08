Надзвичайне
Перейти к списку новостей
Сегодня 09:03
Просмотров: 119

Трамп обмежує вплив Маска на уряд

Трамп обмежує вплив Маска на уряд

Трамп у вчора зібрав свій кабінет на особисту зустріч, щоб донести чітке послання: ви керуєте своїми департаментами, а не Ілон Маск, - Politico (https://www.politico.com/news/2025/03/06/trump-cabinet-musk-025093)

● Трамп заявив вищим членам своєї адміністрації, що Маск уповноважений давати рекомендації департаментам, але не має права одноосібно ухвалювати рішення щодо кадрових питань чи політики. Маск також був присутній на зустрічі.

● Зустріч відбулася після серії масових звільнень і погроз державним службовцям від мільярдера, засновника Tesla, який очолює Департамент ефективності уряду США (DOGE).

● Діяльність DOGE зіткнулася з жорстким опором у судах, а також критикою з боку законодавців.

● Послання президента стало першим значним кроком до звуження мандату Маска. Згідно з новими вказівками Трампа, DOGE та його співробітники мають відігравати консультативну роль, але остаточні рішення щодо персоналу, політики та темпів впровадження мають ухвалювати секретарі кабінету.

● Маск долучився до розмови й висловив згоду з директивою Трампа. За словами одного з осіб, знайомих із перебігом зустрічі, Маск визнав, що DOGE допустив певні помилки.

● Поки неясно, чи призведуть нові вказівки до повернення звільнених працівників.

- Оскільки секретарі дізнаються та розуміють людей, які працюють у різних департаментах, вони зможуть дуже точно визначити, хто залишиться, а хто піде. Ми говоримо про "скальпель", а не про "сокиру", — написав Трамп у своїй соціальні мережі Truth Social.

Натомість він додав, що хоче скорочень, і що Маск залишиться центром впливу.

Якщо вони [самі] зможуть скоротити — це краще. А якщо не скоротять, то Ілон зробить скорочення

● Маск пізніше ретвітнув пост Трампа і назвав зустріч «дуже продуктивною».

Джерело: https://t.me/in_factum/32160

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Темы: маск, США, трамп

Читайте ещё:

В Ірані спростували заяву президента США Дональда Трампа про отримання листа з пропозицією обговорити ядерну програму
Сегодня 10:20    122
Хроніки авторитарної Америки
Сегодня 08:45    156
В общем, движение началось
Сегодня 07:37    200
Вашингтон перетворився на двір Нерона - сенатор Франції Малюре
Сегодня 06:48    171
Голова Американської торгівельної палати зустрівся з бізнесом рф: які санкції хочуть скасувати
Сегодня 06:11    180
Так виглядає зараз посольство Франції у США
07.03.2025 09:51    299
У Китаї "приголомшені" ставленням Трампа до Європи і заявили, що мирна угода щодо України не повинна визначатися лише США та рф
07.03.2025 09:39    171
США намагаються «осліпити» Україну, припинивши передачу розвідданих, але це не спрацює, - Forbes
07.03.2025 08:43    165
Адміністрація Трампа зверталася до Залужного з метою примусити Київ підписати угоду - WP
07.03.2025 08:00    183
Пакт Трампа-Путіна вже існує - Landsbergis
07.03.2025 07:31    288
Март
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

  • Доставка води в Харкові avita.ua - енергія природи у кожному ковтку

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 