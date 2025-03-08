Трамп обмежує вплив Маска на уряд

Трамп у вчора зібрав свій кабінет на особисту зустріч, щоб донести чітке послання: ви керуєте своїми департаментами, а не Ілон Маск, - Politico (https://www.politico.com/news/2025/03/06/trump-cabinet-musk-025093)

● Трамп заявив вищим членам своєї адміністрації, що Маск уповноважений давати рекомендації департаментам, але не має права одноосібно ухвалювати рішення щодо кадрових питань чи політики. Маск також був присутній на зустрічі.

● Зустріч відбулася після серії масових звільнень і погроз державним службовцям від мільярдера, засновника Tesla, який очолює Департамент ефективності уряду США (DOGE).

● Діяльність DOGE зіткнулася з жорстким опором у судах, а також критикою з боку законодавців.

● Послання президента стало першим значним кроком до звуження мандату Маска. Згідно з новими вказівками Трампа, DOGE та його співробітники мають відігравати консультативну роль, але остаточні рішення щодо персоналу, політики та темпів впровадження мають ухвалювати секретарі кабінету.

● Маск долучився до розмови й висловив згоду з директивою Трампа. За словами одного з осіб, знайомих із перебігом зустрічі, Маск визнав, що DOGE допустив певні помилки.

● Поки неясно, чи призведуть нові вказівки до повернення звільнених працівників.

- Оскільки секретарі дізнаються та розуміють людей, які працюють у різних департаментах, вони зможуть дуже точно визначити, хто залишиться, а хто піде. Ми говоримо про "скальпель", а не про "сокиру", — написав Трамп у своїй соціальні мережі Truth Social.

Натомість він додав, що хоче скорочень, і що Маск залишиться центром впливу.

Якщо вони [самі] зможуть скоротити — це краще. А якщо не скоротять, то Ілон зробить скорочення

● Маск пізніше ретвітнув пост Трампа і назвав зустріч «дуже продуктивною».

Джерело: https://t.me/in_factum/32160

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