Трамп показав «доказ» масових убивств білих фермерів у ПАР президенту країни. Це виявився знімок з ДР Конго

Під час зустрічі з президентом ПАР Сирілом Рамафосою Трамп демонстрував роздруківку скриншота як свідчення нібито масових вбивств білих південноафриканців. Насправді на скриншоті було видно, як ховають тіла в місті Гома в ДР Конго.

Агентство Reuters спростувало заяви Трампа, а автор кадру Аль Катанті обурився, що його використали для дезінформації.

У розмові з Рамафосою Трамп кілька разів повторював неправдиву інформацію, перебивав співрозмовника й показував відео зі старими провокаційними заявами південноафриканських політиків.

Також Трамп гортав друковані копії статей, в яких, за його словами, детально описувалися вбивства білих південноафриканців, повторюючи слова «смерть, смерть, смерть, жахлива смерть».

Джерело: https://t.me/babel/68521

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