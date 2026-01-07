Три населені пункти Харківщини опинилися під обстрілами за добу

Протягом доби обстрілів зазнали три населені пункти Харківської області. Пошкоджено будинки та електромережі. Без постраждалих.

Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Для ударів по Харківщині окупанти застосували одну ракету, тип якої встановлюється, один БпЛА «Герань-2» та два FPV-дрони.

У Куп’янському районі пошкоджено приватний будинок та електромережі в селі Новомиколаївка, а також автомобіль у селі Борівське.

У селі Велика Бабка Чугуївського району пошкоджено складське приміщення.

Агентство Телевидения Новости