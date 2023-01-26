Три пожежі через обстріли за добу: зведення ДСНС Харківської області

За добу з 25 по 26 січня 2023 року рятувальники Харківського гарнізону ДСНС здійснили 21 оперативний виїзд, з яких:9 – на ліквідацію пожеж, 3 з яких сталися внаслідок бойових дій з боку противника;9 – для надання допомоги населенню, поліції та комунальникам;3 – інші виїзди.

О 07:28 у м. Куп’янську виникла пожежа, спричинена артобстрілом з боку окупаційних військ рф. Горів приватний торговельний заклад на площі 150 кв.м. Рятувальники 44-ї ДРПЧ разом з колегами з Луганщини впорались з вогнем о 09:20.Цього ж дня о 14:58 рятувальники у тому ж складі гасили пожежі у с. Кругляківка Курилівської громади. Вони також виникли після ворожих обстрілів. Горіли 2 приватні будинки на загальній площі 300 кв.м. О 18:50 вогонь вдалось загасити.У селищі Дворічна після влучання ворожого боєприпасу загорівся приватний будинок на площі 100 кв.м. Більше години з пожежею боролися вогнеборці 14-ї ДРПЧ.На щастя у даних випадках обійшлося без постраждалих.

3 рази надзвичайники виїжджали на перевірку територій, які постраждали від ворожий обстрілів.У м. Куп’янську постраждали 2 приватних домоволодіння, на одному з яких зруйнований повністю житловий будинок.У с. Петропавлівка Куп’янського району вибух зруйнував дах приватної оселі та повибивав вікна.У м. Вовчанську зазнали значних пошкоджень 6 приватних домоволодінь, підприємство та навчальний заклад.Постраждалих і пожеж у даних випадках не зафіксовано.

Рятувальники-верхолази аварійно-рятувального загону спеціального призначення розбирали аварійні конструкції верхніх поверхів напівзруйнованої ворогом 9-типоверхівки на Північній Салтівці у Харкові, щоб дати можливість будівельникам далі відбудовувати будинок.

Піротехнічними підрозділами ДСНС протягом доби вилучено та знешкоджено 16 вибухонебезпечних предметів.

Мешканцям міст Куп’янська та Ізюма рятувальники доставили 20 тонн питної води.

Агентство Телевидения Новости