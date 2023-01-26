Три пожежі через обстріли за добу: зведення ДСНС Харківської області
За добу з 25 по 26 січня 2023 року рятувальники Харківського гарнізону ДСНС здійснили 21 оперативний виїзд, з яких:9 – на ліквідацію пожеж, 3 з яких сталися внаслідок бойових дій з боку противника;9 – для надання допомоги населенню, поліції та комунальникам;3 – інші виїзди.
О 07:28 у м. Куп’янську виникла пожежа, спричинена артобстрілом з боку окупаційних військ рф. Горів приватний торговельний заклад на площі 150 кв.м. Рятувальники 44-ї ДРПЧ разом з колегами з Луганщини впорались з вогнем о 09:20.Цього ж дня о 14:58 рятувальники у тому ж складі гасили пожежі у с. Кругляківка Курилівської громади. Вони також виникли після ворожих обстрілів. Горіли 2 приватні будинки на загальній площі 300 кв.м. О 18:50 вогонь вдалось загасити.У селищі Дворічна після влучання ворожого боєприпасу загорівся приватний будинок на площі 100 кв.м. Більше години з пожежею боролися вогнеборці 14-ї ДРПЧ.На щастя у даних випадках обійшлося без постраждалих.
3 рази надзвичайники виїжджали на перевірку територій, які постраждали від ворожий обстрілів.У м. Куп’янську постраждали 2 приватних домоволодіння, на одному з яких зруйнований повністю житловий будинок.У с. Петропавлівка Куп’янського району вибух зруйнував дах приватної оселі та повибивав вікна.У м. Вовчанську зазнали значних пошкоджень 6 приватних домоволодінь, підприємство та навчальний заклад.Постраждалих і пожеж у даних випадках не зафіксовано.
Рятувальники-верхолази аварійно-рятувального загону спеціального призначення розбирали аварійні конструкції верхніх поверхів напівзруйнованої ворогом 9-типоверхівки на Північній Салтівці у Харкові, щоб дати можливість будівельникам далі відбудовувати будинок.
Піротехнічними підрозділами ДСНС протягом доби вилучено та знешкоджено 16 вибухонебезпечних предметів.
Мешканцям міст Куп’янська та Ізюма рятувальники доставили 20 тонн питної води.