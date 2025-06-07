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Три роки тому росія розбила музей Сковороди на Харківщині: який вигляд він має й за яких умов його можуть відновити (ФОТО)

Три роки тому росія розбила музей Сковороди на Харківщині: який вигляд він має й за яких умов його можуть відновити (ФОТО)

Понад три роки тому — ввечері 6 травня 2022 року — російські війська зруйнували ракетним ударом Літературно-меморіальний музей Григорія Сковороди, що розташований у Сковородинівці у Харківській області. Внаслідок удару рф будівля музею зазнала руйнувань.

Станом червень 2025 року будівля не має даху та вікон, музей за понад три роки після удару рф не законсервували — стіни накриті брезентом.

Як розповіла Суспільному директорка закладу Наталія Мицай, музей продовжує працювати в онлайн-форматі.

"Розпорядженням голови військової адміністрації усі музеї зачинені. Ми працюємо онлайн. Ми навіть невеликими групами проводимо заходи. А на екскурсії музей закритий", — говорить директорка.

"У нас підписаний меморандум з ЮНЕСКО про накриття будівлі тимчасовим дахом. Готується договір, але ЮНЕСКО застерігають і нас, і себе, побоюються везти підрядника через те, що активізувалися бойові дії у громаді. Тому якийсь час ми ще побудемо так. Зараз літо, а на осінь, сподіваюся, встановимо тимчасову споруду. Не тільки стіни будуть накриті, а вся будівля", — розповіла Наталія Мицай.

Коли буде закритий дах і, дасть Бог, все стихне, у нас вже ж готовий проєкт реставрації, який фінансується Європейським інвестиційним банком за підтримки Харківської обласної військової адміністрації. Війна завершується — ми завтра вже починаємо роботу.

Наталія Мицай зазначила, що скульптура Сковороди, яка вціліла, під час ракетного удару, перебуває у безпечному місці.

Три роки тому росія розбила музей Сковороди на Харківщині: який вигляд він має й за яких умов його можуть відновити (ФОТО)

Три роки тому росія розбила музей Сковороди на Харківщині: який вигляд він має й за яких умов його можуть відновити (ФОТО)

Три роки тому росія розбила музей Сковороди на Харківщині: який вигляд він має й за яких умов його можуть відновити (ФОТО)

Три роки тому росія розбила музей Сковороди на Харківщині: який вигляд він має й за яких умов його можуть відновити (ФОТО)

Три роки тому росія розбила музей Сковороди на Харківщині: який вигляд він має й за яких умов його можуть відновити (ФОТО)

Три роки тому росія розбила музей Сковороди на Харківщині: який вигляд він має й за яких умов його можуть відновити (ФОТО)

Три роки тому росія розбила музей Сковороди на Харківщині: який вигляд він має й за яких умов його можуть відновити (ФОТО)

Три роки тому росія розбила музей Сковороди на Харківщині: який вигляд він має й за яких умов його можуть відновити (ФОТО)

Три роки тому росія розбила музей Сковороди на Харківщині: який вигляд він має й за яких умов його можуть відновити (ФОТО)

Джерело: suspilne.media

Новости портала «Весь Харьков»

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